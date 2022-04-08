Тель-Авив, Израиль, , 11:50 — REGNUM Рэпера Моргенштерна заметили у здания израильской организации, которая помогает евреям, иммигрирующим в страну. Об этом 8 апреля сообщил Super в своём телеграм-канале.

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

Пользователи Сети предполагают, что Моргенштерн оформляет гражданство Израиля. Как отмечает издание, рэпер имеет все шансы на репатриацию из-за еврейских корней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2022 года Моргенштерн переехал из Дубая (ОАЭ) в Тель-Авив (Израиль). При этом жена артиста Дилара Зинатуллина не последовала за ним — позже рэпер выпустил песню о расставании с супругой.

Читайте ранее в этом сюжете: Моргенштерн сравнил себя и Екатерину Мизулину с героями мультсериала