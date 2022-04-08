Монтевидео, , 12:07 — REGNUM Министерство окружающей среды Уругвай вводит в силу национальный план адаптации прибрежной зоны к изменению климата, который поможет прибрежным городам справиться с глобальным повышением уровня океана. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Гнев моря. Иван Айвазовский. 1886

Программа охватывает все прибрежные муниципалитеты, в которых сосредоточено более 70% населения. План был построен на прогнозах на ближайшие 80 лет, согласно которым большая часть прибрежной зоны будет затоплена, если не предпринять меры уже сейчас.

Для защиты городов Уругвай начнёт модификацию набережных и перестройку городов. Координатор проекта Моника Гомес встретится с местными властями каждого муниципалитета, чтобы определить потребности и уровень угрозы для каждого.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ратифицировала соглашение с Уругваем о социальном обеспечении