Москва, , 11:48 — REGNUM Главными драйверами рисковых активов, и криптовалют в том числе, являются зашкаливающие геополитические риски, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта Bitcoin.com

«Ожидания касаемо агрессивного ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США в 2022 году уже были учтены в котировках рыночных инструментов, вследствие чего с середины марта наблюдался отскок криптовалюты от локальных минимумов.

На данном этапе котировки удерживаются вблизи завоеванных отметок лишь благодаря оптимизму инвесторов, который выглядит, мягко говоря, не совсем оправданным в условиях турбулентности на сырьевых рынках и опасениях касаемо мирового экономического кризиса.

В подобных условиях курс BTC способен снизится до отметки в $40 тысяч, перед дальнейшим походом в сторону $35 тысяч в более отдаленной перспективе.

Пожалуй, главным событием рынка, которое впрочем не способно отразиться на котировках, является желание правительства РФ ввести регулирование майнинг-активности в стране, что должно создать понятные правила игры для всех желающих вести данный бизнес, а также создать новые источники пополнения бюджета.

Стоит также отметить интеграцию Bitcoin Lightning (механизма, благодаря которому BTC можно переводить между счетами гораздо быстрее и дешевле, чем в основной Bitcoin сети) с платформой Shopify, которая позволяет любому желающему создать свой онлайн-магазин.

Потенциально важным моментом может стать запуск своего собственного стейблкоина от Near Protocol. Пока это лишь слухи, но конкурирующие инфраструктурные протоколы уже начали готовится к событию, в частности в Terra приобрели токены AVAX на $200 млн, чтобы создать резерв под будущий проект-аналог», — пояснил эксперт.

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