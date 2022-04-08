Новосибирск, 8 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области дороги, по которым проходят школьные маршруты, находятся на особом контроле. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минтрансе.

49.mchs.gov.ru Паводок

«С 4 по 8 апреля были зафиксированы срывы по подвозу детей в образовательные учреждения в Карасукском, Коченевском, Краснозёрском районах. Затруднения движения вызваны как весенней распутицей, так и переливами воды через проезжую часть. На этих участках дорожниками оперативно выполняется досыпка инертных материалов. В настоящий момент временные затруднения устранены», — уточнили в министерстве.

Также в министерстве отметили, что в настоящий момент на дорогах регионального и межмуниципального значения зафиксировано 57 участков, где произошли переливы воды. Ведётся мониторинг за всеми паводкоопасными участками. Разрушение полотна зафиксировано в Краснозёрском районе — на дороге Орехово-Лог-Садовый. Здесь движение транспорта ограничено, связь осуществляется по альтернативной дороге общего пользования.