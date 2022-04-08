Воронеж, , 11:47 — REGNUM Схема движения сразу 12 автобусных маршрутов будет изменена в Воронеже с 11 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Маршрутка. Воронеж Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

Изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 3, 5, 41, 47, 63, 78А, 80, 86, 104, 113, 113КШ, 115.

В частности, маршруты №№ 3, 5, 80, 104, 113 и 113КШ изменят путь следования в районе Цирка — автобусы будут перенаправлены по улицам Моисеева и Челюскинцев.

Маршрут № 41 «мкр. Озерки — ул. Владимира Невского (у-м «Молодежный»)» будет продлен до остановки «ул. Антонова-Овсеенко», в связи с чем изменит и наименование — 41 «мкр. Озерки — ул. Антонова-Овсеенко». Будет продлено движение маршрута № 47 «Химоптторг — ул. Антонова-Овсеенко» до дома № 43 по улице Землячки.

Также будет изменён путь следования маршрута № 63 «Филиал стоматологической поликлиники № 6 — мкр. Озерки» — теперь автобусы будут ходить по улицам Фридриха Энгельса и Никитинской. До микрорайона «Озерки» с 11 апреля будет продлён маршрут № 78А «ул. Димитрова — п. Подклетный».

Маршрут № 86 «к-т Спартак — мкр. Озерки» перенаправят по улицам Ростовской и Новосибирской, а маршрут № 115 «ул. Перхоровича — мкр. Дубрава» теперь вместо улицы Пушкинской будет следовать по улице Кольцовской.