Москва, , 11:47 — REGNUM Российская сторона не оставит решение властей Японии выслать из страны восемь российских дипломатов из Японии. Об этом 8 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Флаги России и Японии AhmadSherif

«Россия даст соответствующий ответ», — цитирует ТАСС российского дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля МИД Японии заявил о том, что принял решение объявить персонами нон грата восемь российских дипломатов.

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Напомним, после опубликованных в сети кадров из украинского города Буча, где якобы погибли мирные жители, европейские страны одна за другой начали объявлять о высылке российских дипломатов. В их числе оказались Италия, Франция, Швеция, Дания, Португалия, Румыния, Словения и другие.

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