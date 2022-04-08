Кострома, 8 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, размещённые в пунктах временного пребывания Костромской области, просят о помощи с кормами для животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в государственном молодёжном центре «Кострома».

Приют «Право на жизнь» Кошка

Всего в регион прибыло 468 граждан, в том числе 84 ребёнка. Некоторые семьи забрали с собой животных — около 30 кошек и собак. Сейчас они находятся вместе с хозяевами в санаториях и лагерях.

«Есть потребность в кормах для кошек в пауч-упаковках, средствах гигиены — наполнителе для туалетов, лотках, влажных салфетках. В пунктах временного размещения находится на менее 10 собак — им нужен универсальный корм для средних пород», — рассказали в госучреждении.

Принести товары можно в молодёжный центр. Он расположен на улице Центральной, 25 в Костроме. Режим работы пункта сбора — с 9 до 17 часов в рабочие дни недели.