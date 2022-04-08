Тулуза, Франция, 8 апреля 2022, 11:44 — REGNUM В городе Тулуза во Франции проводится полицейская операция после нападения неизвестного на служителя кафедрального собора Сент-Этьен в центре города, передает BFM TV.
По данным СМИ, пострадавших нет.
В полиции отметили, что неизвестный, «заметно неуравновешенный», находится в бегах и активно разыскивается сотрудниками правоохранительных органов.
Перед тем как сбежать, мужчина оставил пакет в здании собора. Помещение эвакуировали и установили периметр безопасности.
«Спасибо, что избегаете этого сектора», — написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.