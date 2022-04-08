Махачкала, , 11:44 — REGNUM На Северном Кавказе Пушкинская карта пользуется наибольшей популярностью среди молодежи Дагестана. Регион занял первое место по числу её обладателей и по количеству приобретенных по карте билетов. Об этом сообщила министр культуры республики Зарема Бутаева.

Презентация Пушкинской карты Василий Иванов © ИА REGNUM

«Дагестан занял лидирующую позицию по Северо-Кавказскому федеральному округу как по количеству приобретенных билетов — более 11 тысяч, так и по количеству обладателей Пушкинских карт — свыше 73 тысяч» , — заявила глава минкульта в ходе программы «Объясняем.рф».

По словам Бутаевой, в программе «Пушкинская карта» в Дагестане заявлено более 300 позиций, в том числе всевозможные концерты, спектакли, экскурсии в музеи. В настоящее время перед ведомством стоит важная задача по развитию программы в муниципалитетах. Доступность мероприятий по «Пушкинской карте» должна быть обеспечена за счет гастролей и выездных выставок.

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