Москва, , 11:43 — REGNUM В РФ есть предпосылки к снижению ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал инициативу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова о том, что ставку следует понизить ради поддержки бизнеса.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предпосылки к снижению ключевой ставки имеются, и в конце апреля ставка вполне может быть снижена до 17% или даже 15%, — сказал Ануреев. — Паника вкладчиков купирована без зримых отрицательных последствий для банков, курс доллара вернулся к значению января, инфляционный всплеск пройдет по мере восстановления логистических цепочек. Более того, коммерческие банки вводили изначально высокие ставки по вкладам только на несколько месяцев, а Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк уже опустили эти ставки на несколько процентных пунктов. Доходность ОФЗ после восстановления торгов на Московской бирже держится около 15%, а в теории именно доходность гособлигаций является первым отражением уровня ставок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что ключевая ставка ЦБ РФ выполнила свою главную задачу – не допустила паники в банковском секторе.

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