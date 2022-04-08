Таллин, , 11:41 — REGNUM C 7 апреля на пароме Isabelle эстонской судоходной компании Tallink начали размещать украинских беженцев. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV в своем специальном репортаже.

Паром

Сообщается, что компания Tallink Grupp и Департамент социального страхования заключили договор на четыре месяца. При необходимости договор можно будет продлевать каждые два месяца.

Фрахтовка судна государством означает, что вопреки планам, Tallink не возобновит работу на маршруте Рига-Стокгольм в 2022 году, прерванный два года назад.

Журналист эстонского издания Delfi посетил паром и пообщался с беженцами. В материале «Пароход в никуда: первые беженцы зашли на борт корабля Tallink MS Isabelle» он сообщил, что некоторые из них выразили недовольство тем, что их раньше времени переместили из столичных гостиниц на пришвартованное у причала судно.

«Первое, что бросается в глаза — это теснота. Даже средних размеров чемодан визуально занимает большую часть каюты. Четыре кровати, между ними столик под одну книгу, зеркало вместо окна, тесный туалет и две розетки на всех», — описал он место будущего жительства киевлянки Олеси и ее детей.

По ее словам, первоначально их поселили в отеле, где они рассчитывали прожить до конца апреля. Однако утром 7 апреля им сообщили, что теперь они будут жить на судне. Весь переезд занял пару часов.

Журналист добавил, что в каюте у Олеси совсем нет воздуха. После долгого нахождения внутри начинает гореть лицо и сохнет во рту. Вентиляция попросту не работает. Техник заверил, что этими вопросами занимаются.

Как отметил представитель эстонского СМИ, «жизнь на корабле, который плывет в никуда, очень тревожная. Даже, стоя в порту на якоре, он заметно покачивается на волнах. Женя скромно жалуется маме, что ее укачивает».

Также сообщается, что койко-места должны быть заполнены все и людей подселяют в каюты к чужим семьям. Так, Елена оказалась разделена со своими дочерью и внучкой.

Руководитель группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Керт Валдару сообщил изданию, что паром вмещает около 2 100 человек и постоянно пришвартован в таллинском порту.

Он отметил, что среди украинских беженцев в социальных сетях распространяются разные слухи. Один из них о том, что беженцев собрали на судне не случайно и однажды оно покинет порт без всякого предупреждения, чтобы вывезти беженцев из Эстонии.