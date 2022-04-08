Лима, , 11:55 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Боливии Луис Арсе выразили 7 апреля свою обеспокоенность ситуацией с политическими протестами и беспорядками в Перу. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Главы государств призвали жителей Перу к мирному решению политического конфликта, осудив попытки правых нарушить общественный порядок и спокойствие.

Волна протестов в Перу поднялась после неудачной попытки снятия президента Педро Кастильо с должности силами конгресса. По мнению Арсе, правые ячейки пытаются на улицах совершить то, что не удалось сделать в конгрессе: «Они создали негативный социальный климат, который привёл к кризису институтов и демократии».

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