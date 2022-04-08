Томпонский район, , 11:41 — REGNUM Жителя Томпонского района Якутии подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Девочка (сс) Jordan McDonald

Читайте также: Жителя Саратовской области подозревают в изнасиловании 16-летней девушки

Инцидент произошёл в 2021 году, ученица девятого класса утверждает, что была дважды изнасилована. О происшествии она рассказала родителям через некоторое время.

Подозреваемому в преступлении изберут меру пресечения после того, как он выпишется из больницы. Пока проводится комплекс следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 31-летнего местного жителя подозревают в изнасиловании 16-летней девушки. Свою вину мужчина не признал.