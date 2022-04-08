Омск, 8 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Омской области 5 апреля зафиксирован первый случай присасывания клеща, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

34.rospotrebnadzor.ru Клещ

Пострадавший — 11-летний ребёнок. Клеща он нашёл в Кировском округе Омска на придомовой территории.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что регион является эндемичным районом по клещевому энцефалиту. Основным средством специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита служит вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в апреле зарегистрирован первый в 2022 году случай присасывания клеща к человеку.

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