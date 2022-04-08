Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону объявили о сборе подписей для дальнейшей передачи президенту России Владимиру Путину. Главу государства горожане просят вернуть прямые выборы мэра, передаёт ИА REGNUM.

Администрация города Ростова-на-Дону

По словам общественников, в Ростове-на-Дону как никогда ранее обострилась ситуация, связанная с градостроительной политикой, политикой в области сохранения культурного и природного наследия. Всё это погубит город, уверены они.

«В результате непродуманных действий властей, систематического игнорирования позиции граждан, высказываемой в рамках установленных законом процедур, в городе обостряется социальная напряжённость, связанная с вопросами градостроительства. В Ростове-на-Дону реализуется разрушительная и губительная по своим последствиям для каждого ростовчанина градостроительная политика», — сказано в обращении.

Люди обращают внимание на бессистемную застройку города и отсутствие социальных объектов, уничтожение лесополос и деревьев, губительный для города генеральный план Ростова-на-Дону, уничтожение историко-культурное наследия города, застройку левобережной поймы реки Дон.

Кроме того, в Ростове-на-Дону провалена реформа городского общественного транспорта, дорожное строительство ведётся непродуманно. Публичные слушания чиновники проводят, однако все замечания и предложения горожан не учитываются, считают авторы обращения.

«Сейчас ситуация близка к катастрофической — глава городской администрации Алексей Логвиненко объявил о реконструкции исторического центра города, в массовом порядке признаются аварийными и сносятся дореволюционные дома. При том, что процедура признания зданий аварийными носит закрытый характер, а у властей отсутствует комплексное планирование сохранения и развития исторической застройки, это грозит уничтожением большинства исторических кварталов центра города. <…> Властями откровенно лоббируются интересы застройщиков и стройкомплекса в ущерб интересам жителей и перспективам устойчивого развития города», — сетуют горожане.

Ростовчане просят президента России пресечь разрушение города и его историю. В частности, поручить провести комплексную проверку деятельности органов местного самоуправления Ростова-на-Дону, установить для пойменной территории реки Дон, Кумженской рощи и дельты Дона природоохранный статус, исключающий строительство, разработать проект объединённой зоны охраны с учётом сложившегося масштаба исторической застройки, а также внести изменения в устав Ростова-на-Дону в части восстановления прямых выборов мэра (главы администрации города).