Стокгольм, 9 апреля, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Шведский рэпер Yung Lean (Юнатан Арон Леандёр Хостад) опубликовал свой новый микстейп под названием Stardust. Выход проекта состоялся на всех зарубежных стриминговых площадках 8 апреля.

Скриншот YouTube Yung Lean

Представленный микстейп включил в себя 12 треков, в записи которых, помимо самого Yung Lean, поучаствовали FKA Twigs (Талия Дебретт Барнетт), Skrillex (Сонни Джон Мур), Bladee (Бенджамин Райхвальд), Thaiboy Digital (Танапат Бунлеанг) и ряд других музыкантов. Stardust стал первым полноценным релизом рэпера после публикации пластинки Starz в 2020 году.

Напомним, что Yung Lean прославился в 2013 году, выпустив хит Ginseng Strip 2002. Всего на счету артиста в настоящее время более 10 различных музыкальных релизов.