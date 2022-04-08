Десятки грузовиков перекрыли центр столицы Болгарии
София, 8 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Десятки грузовиков перекрыли 8 апреля центр столицы Болгарии Софии, фактически заблокировав здание болгарского Народного собрания (парламента). Об этом сообщает БНР со ссылкой на источники.
Согласно предварительным данным, таким образом, водители указанных транспортных средств объявили о проведении масштабной забастовки, требуя от властей выделения дополнительных средств на грузоперевозки, а также предоставления новых социальных льгот.
По свидетельствам очевидцев, участники акции развернули плакаты с надписями «Хотим денег!» и «Долой коррупцию!».
К месту проведения мероприятия стянуты усиленные подразделения полиции. Правоохранители уже потребовали от протестующих лиц немедленно свернуть манифестацию, поскольку она не была согласована со столичной администрацией.