София, 8 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Десятки грузовиков перекрыли 8 апреля центр столицы Болгарии Софии, фактически заблокировав здание болгарского Народного собрания (парламента). Об этом сообщает БНР со ссылкой на источники.

Nathan Keirn Протест

Согласно предварительным данным, таким образом, водители указанных транспортных средств объявили о проведении масштабной забастовки, требуя от властей выделения дополнительных средств на грузоперевозки, а также предоставления новых социальных льгот.

По свидетельствам очевидцев, участники акции развернули плакаты с надписями «Хотим денег!» и «Долой коррупцию!».

К месту проведения мероприятия стянуты усиленные подразделения полиции. Правоохранители уже потребовали от протестующих лиц немедленно свернуть манифестацию, поскольку она не была согласована со столичной администрацией.