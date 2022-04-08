Томск, 8 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Томске возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжкого вреда здоровью музейному работнику. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, неизвестный мужчина избил заместителя директора учреждения.

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По данным ведомства, потерпевший из окна своего кабинета увидел, как прохожий справляет нужду на прилегающей территории. Выйдя на улицу, он сделал замечание мужчине, после чего ушёл в служебный гараж.

«Злоумышленник пошёл следом, а оказавшись в помещении, нанёс музейному работнику два удара в область головы», — отметили в управлении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Подозреваемый вскоре был задержан, им оказался ранее судимый томич 1989 года рождения.