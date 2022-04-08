Москва, , 11:38 — REGNUM За последние пять лет доля отечественных средств защиты растений (СЗР) в России выросла с 45% до 70%. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Трактор в поле Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Уточняется, что применение средств защиты растений является важным фактором для повышения урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур и для проведения сезонных полевых работ в текущем году обеспеченность СЗР составляет порядка 207 тыс. тонн, что позволит обработать более 100 млн га посевной площади.

Также указывается, что Минсельхоз РФ принял необходимые меры для своевременного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей этими средствами.

«По информации Российского союза производителей химических средств защиты растений, за последние пять лет доля отечественных химпрепаратов значительно увеличилась — с 45% в 2016 году до 70% в 2021 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что преимущество российских СЗР заключается в определённом наборе характеристик, учитывающих климатические и географические особенности регионов нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при помощи искусственного интеллекта можно уже сегодня подобрать себе подходящую вакансию на портале «Работа в России».