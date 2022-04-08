Ялта, Крым, , 11:38 — REGNUM В Крыму задержан подозреваемый в причастности к атакам на российские информационные ресурсы. Об этом 8 апреля сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

ФСБ Securitylab.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

По информации ФСБ, на территории города Ялта в Крыму задержан причастный к атакам на информационные ресурсы России. По версии правоохранительных органов, подозреваемый мог действовать по заданию украинских кураторов.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с вокзалом в Краматорске, контролируемом украинскими силовиками, ударила ракета «Точка-У», стоящая на вооружении у ВСУ.