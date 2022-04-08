Кострома, , 11:59 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил аграриям авансы за будущие поставки продуктов в учреждения социальной сферы. Об этом сообщает администрация региона.

Морковь — источник витамина А

Схема должна стать мерой поддержки сельхозпроизводителей. Она поможет расширить посевные площади основных овощей из «борщевого набора». Средства в размере 50% от цены продуктов, планируемых к поставкам, готовы перечислить аграриям, зафиксировавшим среднегодовую стоимость для заказчиков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы местные предприятия могли заблаговременно получать государственные средства под будущие поставки, чтобы наши соцучреждения гарантированно были обеспечены овощами, молочной продукцией, мясом. Благодаря этому удастся обеспечивать социальную сферу и снижать расходы бюджета, кормить местными продуктами пациентов медучреждений, пожилых жителей и детишек. Деньги, которые мы закладываем на питание в школах, детских садах, больницах, социальных учреждениях — они на сегодняшний день в бюджете есть. Администрация готова эти средства направить в качестве аванса для того, чтобы сельхозтоваропроизводители под гарантированные поставки уже этой весной могли их получить и использовать на хозяйственные работы, начиная с посевной, заканчивая сбором урожая», — сказал губернатор.

По данным департамента АПК, этой весной сельхозпредприятия намерены увеличить посадки овощей на 24% — с 368 до 485 гектаров. Площади под картофель по сравнению с 2021 годом расширят на 13% или 200 гектаров — до 1525.

Сейчас чиновники готовят необходимую нормативную базу под авансирование и продумывают ответственность в случае отсутствия поставок продуктов. В случае, если опыт 2022 года будет успешен, предоплату могут увеличить до 60−80%.

Отметим, что инициатива способна урегулировать цены на питание в школах. По информации пресс-службы думы на сегодняшний день в образовательных организациях Костромы имеются ресурсы для сдерживания стоимости до конца учебного года. Более подробно вопрос о повышении будут обсуждать в сентябре 2022 года.

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