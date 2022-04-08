Уфа, 8 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Туман, видимость менее 500 метров ожидается в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Artem Svetlov Туман в Москве

Сообщается, что ночью 9 апреля температура воздуха в регионе может понизиться до — 3 °C, днем может потеплеть до +14°С. Ночью и утром на автодорогах республике ожидается туман, видимость менее 500 метров.

10 апреля в регионе существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью может опуститься до — 2 °C, днем может потеплеть до +13°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продолжают взрывать ледовые заторы на реках.