Москва, , 11:41 — REGNUM Выполнение российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не зависит от ситуации вокруг Украины, заявил 8 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

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Российская сторона, отметил он, по-прежнему рассматривает этот договор как важный инструмент контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности в отношениях с Соединёнными Штатами. Москва неукоснительно следует своим обязательствам и внимательно наблюдает за выполнением договора американцами.

«Мы не считаем, что ситуация вокруг Украины имеет отношение к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях», — сказал Рябков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков также заявил, что Россия и США продолжают в штатном режиме обмениваться данными по ДСНВ.

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