Гуандун, Китай, , 11:35 — REGNUM Проверенная временем Китайская импортная и экспортная ярмарка проведет свое 131-ю сессию онлайн с 15 по 24 апреля в связи с пандемией COVID-19, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

На Кантонской ярмарке импортно-экспортных товаров Gzdavidwong

Известная Кантонская ярмарка проводится с 1957 года два раза в год в южно-китайском городе Гуанчжоу с целью содействия глобальной торговле. Впервые она проводилась как онлайн, так и оффлайн осенью прошлого года.

10-дневная весенняя сессия включает в себя онлайн-выставки, поиск партнеров на рынке и трансграничную электронную торговлю. Она представит более чем 25 000 китайских и зарубежных экспонентов, разнообразные онлайн-сервисы, такие как онлайн-витрины, деловые обмены и презентации продуктов.

На ярмарке также будет создана специальная зона, демонстрирующая товары из некогда бедных районов, с целью представить прогресс в возрождении сельских районов. По сообщению министерства, с участвующих экспонентов и трансграничных платформ электронной коммерции плата взиматься не будет.