Лос-Анджелес, США, 8 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В одном из своих интервью модель и бизнесвумен Ким Кардашьян вспомнила о «неуважении», с которым ей пришлось столкнуться после появления в Сети секс-видео с её участием. Об этом 8 апреля пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

По словам Кардашьян, ей пришлось «очень много работать, чтобы заслужить доверие». Модель также призналась, что своим успехом в значительной степени она обязана бывшему боссу и подруге Пэрис Хилтон.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2000-х Ким Кардашьян работала ассистенткой Пэрис Хилтон. Модель была её стилистом, а позже появилась в нескольких эпизодах шоу Хилтон и Николь Ричи «Простая жизнь».