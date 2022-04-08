Барнаул, 8 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Алтайском крае на данный момент паводковая обстановка в регионе остаётся стабильной, случаев подтопления жилых домов нет. Об этом сегодня, 8 апреля, в своем телеграмм канале сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ледоход на Оби

Отмечается также, что уровни воды в реках края сложилось ниже критических показателей. На основных водных артериях отмечены ледовые явления — промоины, закраины, подвижки льда, средний, редкий, густой ледоход (активный ледоход отмечен, например, на реке Бия в районе города Бийска).

В целях контроля за развитием паводковой обстановки на территориях, а также своевременного принятия решений по реагированию, организована работа оперативных групп ГУ МЧС России по АК. На сегодняшний день группы, обеспечивающие мониторинг ситуации, работают в городе Рубцовске и в Солтонском районе. Силы и средства всех взаимодействующих служб находятся в готовности.

В результате обильного снеготаяния и увеличения объёмов стока талых вод в крае отмечены случаи перелива воды через дороги местного значения (альтернативные проезды имеются), локальные подтопления низменных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 апреля, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило о вероятности подтопления прибрежных участков в результате подъема уровней воды реки Алей у Рубцовска.

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