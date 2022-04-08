Чарлстон, США, 8 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Екатерина Александрова (Россия)

Александрова шесть раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.