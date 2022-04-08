Москва, , 11:33 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич же приезжал в Москву за дешевым газом, чтобы выиграть выборы президента Сербии. Четыре дня назад он их выиграл, а затем стал Зеленским №2: клоуном – кидалой, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Вучич Алексндр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надо отвечать на такие выходки. Члены делегации Сербии могли бы застрять в пробке на улицах Нью-Йорка и опоздать, могли бы выпить слабительного и застрять в туалете, а так — это предательство.

Предательство и России, и тех граждан Сербии, которых бомбил НАТО и альянсу ничего за это не было.

Предшественника Вучича — Милошевича - просто убили в Гааге за защиту своего народа. В камере. И это была честь для него, потому что он не сдался.

А Вучича в итоге они просто выбросят, как помойную тряпку - предателей никто не жалеет», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна стремилась воздержаться от участия в голосовании об исключении России из Совета ООН по правам человека, однако под давлением проголосовала в поддержку этой резолюции Генеральной Ассамблее ООН.