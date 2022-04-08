Грозный, , 11:33 — REGNUM В Мариуполе из неосвобождённых объектов остались лишь отдельные укрытия с украинскими националистами. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мариуполь освобожден на 98 процентов. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в настоящую крепость», — написал Кадыров.

По его словам, о завершающей фазе спецоперации в Мариуполе шла речь и на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов, в рамках которого обсуждались «все варианты по решающему штурму бандитских укрытий».