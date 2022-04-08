Москва, 8 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Лишившийся лицензии шесть лет назад банк «Миръ» попытался обанкротить своего бывшего главу правления Григория Зарембу, но арбитраж Москвы вернул иск заявителю. Основанием для возвращения иска стал мораторий, введённый правительством Российской Федерации. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке позднее, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск был подан 1 апреля 2022 года, а 28 марта 2022 года постановлением правительства РФ № 497 на полгода был введён мораторий «на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

Напомним, регулятор отозвал лицензию у банка 19 декабря 2016 года, когда тот по размеру актива был на 381-м месте. Среди причин лишения лицензии ЦБ РФ называл в том числе низкокачественные активы, вовлечение «в проведение сомнительных транзитных операций».

На начало марта 2022 года у банка установлены долги перед 40 кредиторами на общую сумму свыше 1,472 млрд рублей. Банк был обанкрочен весной 2017 года.