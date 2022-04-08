Ялта, Крым, , 11:32 — REGNUM Житель Ялты задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в причастности к совершению хакерских атак на российские информационные ресурсы. О задержании 8 апреля сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и городу Севастополю.

Хакер

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«Установлено, что ялтинец, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в украинское интернет-сообщество, основной целью которого является организация неправомерного воздействия на информационные ресурсы Российской Федерации», — цитирует «Крыминформ» слова представителя ведомства.

По данным УФСБ, мужчина, 1983 года рождения, работал системным администратором в одной из компаний в Ялте. Хакерские атаки на СМИ и банки он осуществлял со служебного компьютера с помощью специального программного обеспечения, в период с 24 февраля по 10 марта. От украинских кураторов он получал указания, на какие именно информресурсы совершать атаки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК России — «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации», санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.