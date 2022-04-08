Каракас, 8 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Центральный банк Венесуэлы зарегистрировал в марте 2022 года самый низкий показатель месячной инфляции с 2012 года в 1,4%, в то время как по данным независимой венесуэльской финансовой обсерватории OVF, уровень инфляции в стране выше почти на порядок — он составляет 10,5%. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

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Представители OVF назвали цифры Центробанка абсурдными, сославшись на собственные записи о росте цен на каждый продукт питания: «Не верьте этому учреждению, оно скрыло данные и публикует то, что ему удобно».

По данным Центробанка, инфляция за первый квартал 2022 года составляет 11,4%, а за период с марта 2021 года по март 2022 года — 284,4%. Несмотря на это, считается, что Венесуэла вышла из периода гиперинфляции в декабре 2021 года. И это действительно хороший показатель, учитывая, что в 2018 году цены на жизнь в стране выросли на 130 060%.