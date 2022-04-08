Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Пьяный мужчина с бутылкой вина пытался проникнуть на крейсер I ранга «Аврора», но был остановлен сотрудниками Росгвардии, сообщили 8 апреля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

T.me/rosgvard78 Росгвардейцы у Авроры.

Инцидент произошел вечером 7 апреля. Подозрительная настойчивость и неподобающее поведение вблизи музея вынудили охрану крейсера нажать на тревожную кнопку.

«Около 17:30 мск сотрудники Росгвардии задержали агрессивно настроенного, вооруженного бутылкой вина пьяного гражданина», — рассказали в ведомстве, уточнив, что 28-летний хулиган оказался «на экскурсии» в отделе полиции.