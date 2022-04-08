Рига, 8 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Расставленные по столице Латвии плакаты в поддержку Украины подвергаются вандализму, на них неизвестные пишут оскорбительные в адрес НАТО лозунги. Об этом сообщило латвийское издание bb.lv.

НАТО

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По словам представителя Рижской думы Раймонда Грантса, в Риге порядка 32 подобных плакатов: «Люди сообщают нам, если замечают, что эти плакаты повреждены, и информация передается как в полицию, так и в сервисную компанию, которая оперативно старается сначала демонтировать эти плакаты, а затем установить вместо них новые».

Он признал, что поврежденными оказались девять плакатов в семи разных местах. Причем в жилом районе Иманте плакат пришлось менять уже дважды. «Неприятная ситуация», — констатировал Грантс.

Государственной полицией Латвии проведено уже 75 ведомственных проверок, 36 производств об административных правонарушениях и 15 уголовных производств о повреждении объектов инфраструктуры, большинство из таких правонарушений совершают несовершеннолетние.

«В конце марта Государственная полиция зарегистрировала случай, когда на бульваре Анниньмуйжа в Риге был поврежден информационный плакат, посвященный Украине. В настоящее время начато ведомственное расследование, выясняются все обстоятельства, а также проводятся поиски возможных виновных», — заявили в полиции.

Полиция призвала население столицы Латвии немедленно сообщить о подобных правонарушениях.