Белгород, 8 апреля 2022, 11:34 — REGNUM В Белгородской области появится карта жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе правительства региона.
Новинка станет единым инструментом, объединяющим платёжный и идентификационный сервисы. С помощью карты льготные категории жителей смогут получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг банковской картой «МИР», размер и порядок скидок определят непосредственно участники проекта. Сервис не предполагает сбор и обработку персональных данных, подчеркнули в правительстве, в качестве основного идентификатора будет использоваться информация о номере банковской карты.
Подобный механизм успешно опробован при оплате проезда в общественном транспорте — уже два года льготным категориям, студентам и аспирантам автоматически начисляются льготы на банковскую карту.