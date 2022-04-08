Белгород, 8 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Белгородской области появится карта жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Новинка станет единым инструментом, объединяющим платёжный и идентификационный сервисы. С помощью карты льготные категории жителей смогут получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг банковской картой «МИР», размер и порядок скидок определят непосредственно участники проекта. Сервис не предполагает сбор и обработку персональных данных, подчеркнули в правительстве, в качестве основного идентификатора будет использоваться информация о номере банковской карты.

«Номер банковской карты будет привязан к информационной системе, за счёт чего льготник при оплате товаров и услуг будет получать скидки и бонусы. Это позволит не предоставлять каждый раз бумажные справки и удостоверения. А торгово-сервисным предприятиям — экономить средства на поддержание системы лояльности», — пояснил первый заместитель губернатора — министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Подобный механизм успешно опробован при оплате проезда в общественном транспорте — уже два года льготным категориям, студентам и аспирантам автоматически начисляются льготы на банковскую карту.