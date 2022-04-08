Сеул, , 11:31 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников береговой охраны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря действующего главы государства Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, южнокорейский лидер также призвал бросить все силы на поиски пропавшего без вести члена экипажа.

Ранее 8 апреля вертолёт береговой охраны Южной Кореи разбился в 370 км к юго-западу от острова Мара. Известно, что судно, высадившее шесть представителей береговой охраны на патрульный катер, который отправился на Тайвань для участия в спасательной операции, разбился вскоре после взлета. В результате авиапроисшествия погибли два человека, еще один пропал без вести.

Мун Чжэ Ин также поручил правительству тесно сотрудничать с Тайванем в проведении поисково-спасательной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, буксир, на борту которого находились шести граждан Южной Кореи, пропал в водах к западу от Тайваня.

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