Сеул, 8 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников береговой охраны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря действующего главы государства Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По её словам, южнокорейский лидер также призвал бросить все силы на поиски пропавшего без вести члена экипажа.

Ранее 8 апреля вертолёт береговой охраны Южной Кореи разбился в 370 км к юго-западу от острова Мара. Известно, что судно, высадившее шесть представителей береговой охраны на патрульный катер, который отправился на Тайвань для участия в спасательной операции, разбился вскоре после взлета. В результате авиапроисшествия погибли два человека, еще один пропал без вести.

Мун Чжэ Ин также поручил правительству тесно сотрудничать с Тайванем в проведении поисково-спасательной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, буксир, на борту которого находились шести граждан Южной Кореи, пропал в водах к западу от Тайваня.

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