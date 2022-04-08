Острава, Чехия, , 11:30 — REGNUM Боеприпасы времен Второй мировой войны взорвались во время строительных работ в чешском городе Острава. Об этом 8 апреля сообщило информационное агентство CTK.

Боеприпасы Mil.ru

Отмечается, что боеприпасы были затронуты при работах по углублению участка земли. Они там находились в течение почти 80 лет.

Взрыв произошел около 08:00 (09:00 мск). В результате происшествия погиб один рабочий.

Полиция эвакуировала жителей домов, расположенных рядом с местом ЧП. На место прибыли сапёры.