Ярославль, , 11:47 — REGNUM В Ярославле Кировский районный суд признал виновным граждан КНР в попытке организации незаконного въезда на территорию Российской Федерации 8 человек. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В сентябре 2020 года к жившему в Ярославской области гражданину КНР Не Бинь обратился его соотечественник, который работал в Благовещенске. Он хотел привезти в страну 8 человек, в том числе двух своих родственников. Ранее они работали в России, но не смогли вернуться из-за коронавирусных ограничений — необходимо было получить частное приглашение. Тогда проживавший в Ярославле Не Бинь решил найти посредника для оформления приглашений.

Гражданин Китая нашёл бывшую сотрудницу Федеральной миграционной службы, которая имела опыт работы в компаниях по оформлению документов для иностранцев.

«В ходе состоявшегося разговора Не Бинь попросил ее оказать ему помощь в оформлении частных приглашений нескольким гражданам Китая, так как в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, въезд по деловым и рабочим визам был закрыт. При этом он пояснил, что данные приглашения требуются не ему, а его знакомому Ли Чэндун. В тот же день после встречи с Не Бинь ей позвонили сотрудники ФСБ и пригласили для беседы», — описываются события в приговоре суда.

После этого общение с гражданином Китая шло уже под контролем ФСБ. Женщина подготовила муляжи приглашений, передала их, после чего организаторов незаконной миграции задержали. Их отправили в СИЗО, где они пробыли больше года. За это время Не Бинь скончался. Суд приговорил обоих к реальному сроку в размере 2 лет и 2 месяцев лишения свободы, однако и Ли Чэндун не был отправлен в тюрьму, так как ему зачли срок предварительного заключения.