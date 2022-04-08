Саратов, , 11:28 — REGNUM В Саратовской области выявили 335 новых случаев заражения коронавирусом. В ковид-центры доставили 67 пациентов, выписали 589 человек. Об этом 8 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего подтверждено 243 986 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 234 892 пациента.

На стационарном лечении находятся 718 человек, на амбулаторном — 2731.

За время пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5875 человек, из них четверо — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области для переболевших коронавирусом организовано проведение реабилитации.

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