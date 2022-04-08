Кабанский район, Бурятия, , 11:28 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии в ночь на 8 апреля зарегистрирован подземный толчок энергетическим классом 9,5 магнитудой 3.

Байкал NataliKalinina

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясение находился в дельте реки Селенга, в 2-3 км от сёл Творогово и Борки.

Несколькими часами ранее 7 апреля было зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,8 в акватории Байкала. Эпицентр располагался в 10 км от курортного посёлка Максимиха.

Ещё один подземный толчок был зафиксирован также в акватории Байкала, но ближе к иркутскому берегу, южнее посёлка Бугульдейка.