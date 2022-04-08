Москва, , 11:27 — REGNUM Власти РФ должны помогать не только айтишникам, салонам красоты и точкам общепита, но и заводским инженерам с рабочими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев, рассуждая о проблемах? из-за которых может забуксовать политика импортозамещения.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«В РФ дефицит рабочих рук остается критически важным, – заметил Ануреев. — А системных действий по изменению зарплатных приоритетов для миллионов молодых людей пока не видно. Зарплаты на производстве должны стать зримо больше зарплат в торговле и услугах. Но пока мы видим обратную картину. Работать охранником или продавцом в Москве по-прежнему вдвое выгоднее и проще, чем на заводах в соседних с Москвой областях».

В связи с этим он обратил внимание на то, что в РФ количество крупных торговых центров, точек общепита, салонов красоты и машин такси удвоилось за предыдущее десятилетие на фоне стагнации занятости в реальной промышленности.

«Сейчас начинают реализовываться странные инициативы по господдержке общепита, каршеринга, торговых центров. Далеко не все айтишники работают на приоритеты цифровизации и импортозамещения, но обещаны беспрецедентные меры поддержки этой отрасли в целом. Однако инженеры и производственные рабочие на предприятиях под задачи импортозамещения должны получить не менее значимые и, главное, адресные меры поддержки», – сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что летом 2022 года в РФ восстановится кредитование промышленности и платежеспособного спроса.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ сможет восстановить закупки импортных комплектующих — экономист