Барнаул, , 11:27 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 8 апреля 2022 года вакцинированы 1 400 718 человек (+656 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Вакцинация Permkrai.ru

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Из общего числа привитых 56 532 жителя региона получили первую прививку (-31 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 241 463 (+458 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 102 723 ревакцинированных (+229 за сутки).

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