Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Новый корпус Александровской больницы Санкт-Петербурга сдадут к декабрю 2022 года, он станет пятым по счету стационаром-трансформером города, сообщили 8 апреля в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Будущий стационар-трансформер Александровской Петербурга vk.com/komzdravspb

Как отметили в ведомстве, работы идут по плану, график строительства соблюдается. Шестиэтажное здание будет возведено в максимально короткие сроки — в декабре 2022 года госпиталь планирует принять первых пациентов.

Строительную площадку посетил губернатор Александр Беглов, который заметил, что строительство таких больниц-трансформеров становится современной нормой Петербурга. В случае необходимости всего за трое суток госпиталь может быть переоборудован в инфекционный.

«Несмотря на непростое время мы нашли силы и возможности продолжать программу строительства стационаров-трансформеров. Ковид никуда не исчез и нужно быть всегда готовыми», — отметил Александр Беглов.

В госпитале будет создан полный замкнутый цикл для высокотехнологичного лечения тяжёлых сердечных патологий, а также открыто собственное приёмное отделение, все необходимые диагностические службы, включая КТ, МРТ, ультразвуковую и рентгенологическую диагностику.

В обычное время в корпусе-трансформере будет работать современный региональный сосудистый центр — стационар на 335 коек, 40 из которых в интенсивной терапии. В случае необходимости в новом корпусе Александровской больницы может быть развернуто 415 инфекционных коек.

«Госпиталь будет полностью оснащён отечественным оборудованием. Если появится необходимость, часть техники поставим из Белоруссии. Такие договорённости есть», — отметил губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что корпуса-трансформеры были возведены для Госпиталя ветеранов войн, больницы Святого Великомученика Георгия, больницы Святого Луки. Также ведется строительство таких корпусов для больницы № 15 и больницы №33 в Колпино, проектируются для научного института скорой помощи имени Джанелидзе, больницы №40 Курортного района.

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