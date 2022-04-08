Рига, 8 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Несколько десятков незадекларированных пластинок рок-группы «Кино» нашли сотрудники Псковской таможни в грузовике гражданина Латвии, выезжающего из России. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Виктор Цой

Всего на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в машине-тягаче с латвийскими номерами были обнаружены 63 комплекта грампластинок «Начальник Камчатки» группы «Кино», выпущенных в Германии. Общая стоимость комплектов превысила 400 000 рублей (примерно 4 650 евро).

Альбомы лежали в кабине, в одном из поддонов, используемых для перемещения товаров. Каждый был упакован в индивидуальную коробку и содержал по две пластинки и журнал.

Отмечается, что груз нужно было задекларировать в общем порядке с подачей декларации на товары, однако водитель таможенную декларацию не заполнял и о перемещаемом лично им товаре не заявлял.

Сотрудники таможни усмотрели в этом состав административного правонарушения по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Груз был изъят.