Париж, , 11:26 — REGNUM По данным министерства образования Франции, более 9000 украинских детей пошли во французские школы, сообщает Le Parisien.

Французские школьники Connie Ma

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В общей сложности 9637 украинских детей в настоящее время посещают школы во Франции. В середине марта эта цифра выросла на 800 человек. Академия Ниццы принимает самых юных детей, за ней следуют академии Версаля и Гренобля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции, говоря о специальной военной операции России на Украине, не ожидает никаких «дипломатических уступок с российской стороны в ближайшие недели».

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