Пермь, 8 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел дело о крупном мошенничестве. Пермяк обманул 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

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По данным следствия, мужчина подыскивал на электронных торговых площадках потенциальных покупателей подержанных автомобилей. Пермяк убеждал людей в том, что имеет возможность приобретать транспортные средства по цене значительно ниже рыночной. Злоумышленник предлагал своим жертвам внести предоплату и похищал деньги. Ущерб составил более 6 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.