Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу за сутки пересекли более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса. Об этом 8 апреля сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

ГУ МЧС России по Ростовской области Мирные жители Донбасса прибыли в Ростовскую области

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что эвакуация мирных жителей Донбасса была объявлена вечером 18 февраля. В приграничной Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик с 19 февраля действует режим ЧС. На Дону развёрнуто более 100 пунктов временного размещения. Людям оказывают всестороннюю помощь.