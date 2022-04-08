Мегино-Кангаласский район, , 11:28 — REGNUM В Мегино-Кангаласском районе Якутии закупят технику и химические вещества для борьбы с дикорастущими наркосодержащими растениями. На эти цели намерены потратить 981,5 тыс. рублей, сообщил телеграм-канал 14News.

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Деньги на эти цели будут выделены из регионального бюджета в виде трансферта в муниципальную казну. В том числе 910 тыс. рублей от этой суммы намерены потратить на приобретение специальной техники с навесным оборудованием.

Ещё 32,2 тыс. рублей израсходуют на топливо для заправки машины, 39,3 тыс. — на химический препарат для борьбы с дикорастущими наркосодержащими растениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в городе Кыштым Челябинской области задержали мужчину, который выращивал у себя на участке 169 кустов конопли.